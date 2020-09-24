В Новом Уренгое пьяный мужчина напал на полицейского Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое вынесли обвинительный приговор 27-летнему местному жителю. Но признан виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошёл 5 апреля около 5 часов утра. В отдел полиции поступило сообщение от жильцов дома, которым мешал спать пьяный мужчина, бушевавший на лестничной площадке.

Прибывшие на место полицейские попытались утихомирить гражданина. Но вместо того, чтобы успокоиться, новоуренгоец нанёс одному из сотрудников несколько ударов кулаками.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и принёс извинения, однако это не освободило его от наказания. Приговором суда ему назначен штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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