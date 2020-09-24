Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 сентября 2020 года увеличилось на 81 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 81 человека, а общее число инфицированных с начала периода составило - 14 750.

Из общего числа болеющих госпитализировано 386 жителей, 4 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 4 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 643 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 77 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 17, Салехарде и Ноябрьске - 14, посёлке Тазовский - 13.

Далее идут: Лабытнанги - 8, посёлок Пангоды - 4 и Муравленко - 3.

Замыкают список: Надым, посёлок Пурпе, сёла Мужи и Газ-Сале - 1.

Всего в районе было проведено 5 535 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 23 человека, за весь период – 13 338.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 595 человек с COVID-19, с начала периода - 1 128 836. Выздоровевших - 6 130, за весь период - 929 829. Умерших - 149, с начала периода - 19 948.