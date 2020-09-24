Житель Лабытнанги залез в квартиру возлюбленной и угрожал ей ножом Фото: pixabay.com

Следственный отдел города Лабытнанги завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ «незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

Происшествие случилось 12 июля около 3 часов ночи. Обвиняемый, находясь под действием алкоголя, влез через форточку в квартиру знакомой девушки, которая не хотела его пускать. Оказавшись внутри, он вооружился кухонным ножом и, движимый чувством ревности, начал угрожать северянке убийством.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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