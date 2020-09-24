На Ямале снизили ценз оседлости для получения регионального материнского капитала

Фото: Дмитрий Артюхов, личная страница во "ВКонтакте"

Многодетная семья Мамонтовых из Нового Уренгоя обратилась губернатору Ямала Дмитрию Артюхову со своей проблемой.

Два года назад у Елены и Артёма родились двойняшки, в прошлом году - третья дочка. Фактически семья живёт на Ямале давно, а по документам - только два года. Как и у многих северян, у Мамонтовых есть мечта - своя квартира, где для всех ребятишек будет достаточно пространства.

-Чтобы поддержать таких молодых родителей, которые твёрдо решили жить и трудиться в нашем округе, принял решение снизить ценз оседлости для получения маткапитала с 5 лет до одного года. Это правило распространится на все семьи, где третий ребёнок родился с 2011 года. Потратить средства материнского капитала можно будет только на жильё в капитальном исполнении в нашем округе, - написал Дмитрий Артюхов на своей странице во «ВКонтакте».

Напоминаем, что на сегодняшний день региональный материнский капитал составляет 150 тысяч рублей за второго ребёнка и полмиллиона - за третьего, четвёртого и каждого следующего.

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