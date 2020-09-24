В Салехарде снесут девять аварийных домов

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде состоялось заседание межведомственной комиссия по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. Всего было рассмотрено одиннадцать деревянных строений.

Проанализировав заключения специализированной организации, участники пришли к выводу, что почти все дома имеют износ фундамента, крыши и цокольного перекрытия более 50%.

По девяти адресам решение было принято единогласно - аварийные. По двум остальным собственники попросили провести дополнительное обследование, которое произойдёт в самые короткие сроки.

В ближайшее время будут готовы распоряжения по признанию домов аварийными. В них пропишут сроки сноса, период переселения граждан, заключение экспертизы и другие необходимые документы. Ознакомиться с ними жильцы смогут после запроса у секретаря межведомственной комиссии по адресу: улица Свердлова, 49.

Предоставление квартир горожанам зависит от строительства новых жилых домов. В следующем году власти планируется ввести в эксплуатацию порядка 28 тысяч квадратных метров жилья. Большая часть из которого предназначена для переселения салехардцев из ветхого и аварийного домов.

Стоит добавить, что одним из рассматриваемых объектов был дом по адресу: улица Комбинатская, 13. Напомним, 10 сентября здание частично сошло со свай.

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