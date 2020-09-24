Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города, соцсеть "ВКонтакте"

Образовательный передвижной этнопарк «Аркториум» приобретёт постоянную прописку в Новом Уренгое. Располагаться он будет по адресу: улица Молодёжная, 7г. Пока же в здании идёт ремонт.

-Для посетителей этнопарка будет работать интерактивный игровой зал, в котором планируют проводить национальные игр, и два экспозиционных - оснащённых интерактивным оборудованием и уникальными музейными экспонатами по археологии и этнографии края.

Кроме того, в мастерских появятся ткацкие станки и УПЧ, муфельные печи, электропрялки, гончарные круги и многое другое.

-Для горожан всех возрастов мы планируем проводить часовые культурно-образовательные программы, включающие знакомство с народными промыслами и ремёслами, мастер-классы в различных техниках, знакомство с народными играми, бытом, обрядами и научно-техническим развитием Ямала, - рассказала директором Дома детского творчества Полина Шумова.

В перспективе - создание уникального ЭтноТехноПарка, где ребята смогут конструировать и демонстрировать свои технические проекты и робототехнические модели освоения Ямала.