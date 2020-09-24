В Губкинском появилась первая спортивная школа Олимпийского резерва

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

Губкинская спортивная школа «Фортуна» добилась статуса Олимпийского резерва. Это стало возможным благодаря скалолазам и стрелкам, занимающимся в организации. Информацию об этом сообщил глава города Андрей Гаранин на своей странице в «Instagram».

-Школа вырастила 10 мастеров спорта и мастера спорта международного класса по этим видам. Среди воспитанников – члены российских сборных, многократные победители и призёры первенств страны, Европы и мира. Оценив эти достижения, Министерство спорта России официально присвоило губкинской школе высокий статус, - написал чиновник.

Также, по его словам, сейчас в школе 180 ребят занимаются пулевой стрельбой и скалолазанием. Все они хотят быть похожими на знаменитых ямальских спортсменов: Динару Фахритдинову, Луизу Емельеву, Вадима Мухаметьянова, Андрея Саблина, Александру Катаргину и Лилилю Хисаметдинову.

-Хорошо, что есть такой пример, и наши дети видят: при упорном труде достижимы любые высоты. Держите марку, юные губкинцы! На педагогах теперь ещё большая ответственность, но уверен, что они не подведут. Всем успехов и новых побед! - пожелал Андрей Гаранин.