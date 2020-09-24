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На Ямале появился портал для граждан, которые хотят служить государству

Здесь собрана вся необходимая информация
Вера ЗенинаВера Зенина
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На Ямале появился портал для граждан, которые хотят служить государству

На Ямале появился портал для граждан, которые хотят служить государству

Фото: pixabay.com

Кадры89.рф - это портал для граждан, которые желают служить государству и Ямалу.

На ресурсе размещена вся необходимая информация для поступления на государственную гражданскую и муниципальную службы: алгоритмы проведения конкурсных и аттестационных процедур, актуальные документы, их формы и образцы.

Кроме того, на данной площадке есть возможность пройти тест «Готов ли ты управлять Ямалом?», а также испытать свою стойкость на виртуальном тренажёре по противодействию коррупции.

Для представителей кадровых служб здесь размещена информация о новых тенденциях развития государственной гражданской службы, в том числе Ямало-Ненецкого автономного округа.