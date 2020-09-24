На Ямале появился портал для граждан, которые хотят служить государству
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Кадры89.рф - это портал для граждан, которые желают служить государству и Ямалу.
На ресурсе размещена вся необходимая информация для поступления на государственную гражданскую и муниципальную службы: алгоритмы проведения конкурсных и аттестационных процедур, актуальные документы, их формы и образцы.
Кроме того, на данной площадке есть возможность пройти тест «Готов ли ты управлять Ямалом?», а также испытать свою стойкость на виртуальном тренажёре по противодействию коррупции.
Для представителей кадровых служб здесь размещена информация о новых тенденциях развития государственной гражданской службы, в том числе Ямало-Ненецкого автономного округа.