В Салехарде вручили главный приз викторины «Уютный Ямал» - автомобиль

Фото:www.salekhard.org

Счастливой обладательницей автомобиля Lada X Ray стала коренная жительница ямальской столицы Карима Палтырева.

В Центре выдачи призов женщине помогли заполнить необходимые документы и в торжественной обстановке вручили ключи от ценного подарка.

-Я родилась на Ямале и вопросы викторины, посвящённые 90-летию округа, для меня были несложными. Победа получилась неожиданной. Я сначала не поверила, когда получила смс-сообщение. Затем позвонила, чтобы проверить номер бланка. И когда это оказалось правдой, очень обрадовалась. Последний раз выиграла путёвку на отдых для всей семьи в 80-х годах, - делится своими эмоциями Карима Палтырева.

Фото:www.salekhard.org

По словам женщины, водительское удостоверение у неё имеется, однако она давно не сидела за рулём. Получив машину, северянка вновь хочет возобновить навыки.

-Участников было более 13 тысяч человек, призы на втором этапе - телевизоры, роботы-пылесосы, смарт-часы и другие подарки смогут получить свыше 320 человек. Но главный приз - автомобиль - только один. Я искренне поздравляю его обладательницу, - рассказал председатель РОО «Федерация сноуборда и экстремальных видов спорта ЯНАО «Экстрим - прогресс» Василий Моргунов.

Выдача призов проходит по адресу: ул. Сандалова, 2. Проверить свой бланк можно по телефонам: 3-73-32, 3-73-69, 3-73-55, +7 (912) 915-78-05.