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Две жительницы Ноябрьска отдали мошенникам более 30 тысяч рублей

Возбуждены уголовные дела
Вера ЗенинаВера Зенина
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Две жительницы Ноябрьска отдали мошенникам более 30 тысяч рублей

Две жительницы Ноябрьска отдали мошенникам более 30 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

В полицию Ноябрьска обратились две местные жительницы. Они рассказали, что стали жертвами мошенников, совместно отдав им 31 тысячу рублей.

В первом случае заявительнице пришло сообщение в социальной сети, в нём говорилось о возможности получения благотворительного денежного бонуса от банка. Для этого было необходимо сообщить персональные данные карты и коды, пришедшие на телефон в виде смс-сообщений. Выполнив всё это, потерпевшая лишилась 19 тысяч рублей.

Во втором случае женщине пришло пришло сообщение от знакомой, написанное в социальной сети, с просьбой одолжить денег. В ответ на это доверчивая заявительница перевела 12 тысяч рублей на указанный номер банковской карты. Позже, связавшись со своей приятельницей, она узнала, что деньги женщина не просила, а её страница была взломана.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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