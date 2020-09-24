Погода на Ямале на 24 сентября: выглянет солнышко

Погода на Ямале на 24 сентября
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В четверг, 24 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно, после обеда пройдёт небольшой дождь. Днём +9, ночью +1. Ветер 4-7 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность, вечером пройдёт небольшой дождь. Днём +9, ночью +1. Ветер 5-11 м/с.
Новый Уренгой: ясно. Днём +9, ночью +1. Ветер 4-7 м/с.
Надым: переменная облачность. Днём +9, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.
Губкинский: малооблачно, вечером пройдёт небольшой дождь. Днём +9, ночью +1. Ветер 5-10 м/с.
Тарко-Сале: малооблачно. Днём +9, ночью +1. Ветер 4-9 м/с.
Муравленко: ясно. Днём +9, ночью +1. Ветер 5-10 м/с.
Лабытнанги: малооблачно, днём пройдёт небольшой дождь. Днём +9, ночью +2. Ветер 4-7 м/с.