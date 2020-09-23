Ямальская делегация прибыла в Москву на празднование 30-летия Ассоциации коренных народов

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В Москве началась работа форума, посвящённого 30-летию образования Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Среди его участников - представители 41 этноса, проживающие в разных регионах страны.

Мероприятие открылось 15-ой по счёту выставкой-ярмаркой «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020», посвящённой народному промыслу. Также в программе предусмотрено расширенное заседание координационного, молодёжного и делового советов, которые пройдут на площадке Федерального агентства по делам национальностей.

Ямальскую делегацию возглавляет вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова. По её словам, Ассоциация и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа находятся в тесном диалоге, направленном на защиту интересов коренных народов.

-За долгие годы сотрудничества у нас сложилась достаточно эффективная система взаимодействия, которая помогает видеть изнутри проблемы коренных жителей и выстраивать грамотную политику в отношении малочисленных народов Севера. Именно они главные хранители культуры северных этносов и основа Ямало-Ненецкого автономного округа, как национального субъекта. Наша общая цель - обеспечить коренным малочисленным народам достойные условия жизни и социально-экономического развития, помочь им в сохранении культуры и традиций своего народа, - подчеркнула Ирина Соколова.

Со дня создания организации в 1990 году, ямальский опыт в деле сохранения культуры коренных народов, решении социальных и экономических проблем, а также охраны окружающей среды, культурного развития и образования остаётся передовым среди регионов.

-Ассоциация долго добивалась государственного учёта коренных народов. После исключения в паспорте графы «национальность» это был один из актуальнейших вопросов. Главным аргументом для его решения был ямальский реестр, который успешно используется много лет. На его основании реализуется государственная программа поддержки коренных северян. Нам удалось принять соответствующий базовый закон на федеральном уровне. Сейчас ведётся работа по воплощению законопроекта в жизнь, - президент Ассоциации КМНСС и ДВ Григорий Ледков.

Сегодня Ассоциация имеет авторитет не только в России, но и на международной арене, являясь Постоянным участником Арктического Совета с консультативным статусом при Совете ООН. Также она объединяет более 40 народов России, численность которых составляет около 250 тысяч человек.