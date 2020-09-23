Гиревики из посёлка Пурпе завоевал две медали на первенстве России

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "Вконтакте"

Пурпейские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по гиревому спорту, который проходил в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовало порядка трёхсот сильнейших представителей из 42-х регионов России.

Как рассказали в районном управлении по физкультуре и спорту, в состав ямальской сборной вошли воспитанники пурпейского СОК «Зенит».

Среди юниоров и юниорок Ильяс Сарсембаев занял 3 место в категории до 73 килограмм, осуществив 67 подъёмов, а в двоеборье повторил бронзовый результат, набрав 166 очков.

Среди участников двоеборья Владимир Латыпов занял 5 место в категории до 63 килограмм с результатом в 90 очков.

Ксения Чайковская заняла 7 место в рывке свыше 63 килограмм.

Войдя в тройку сильнейших, Ильяс Сарсембаев отправится на первенство мира, на котором выступит в составе сборной России. Соревнования пройдут в ноябре в Санкт-Петербурге.