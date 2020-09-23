Губкинская прокуратура заставила управляющие компании покрасить газовые трубы

Губкинская прокуратура заставила управляющие компании красить газовые трубы

Прокуратура города Губкинский проверила соблюдение требований законодательства о газоснабжении многоквартирного дома.

Было установлено, что газовые трубы одного из зданий начали покрываться коррозией. Произошло это по причине отсутствия лакокрасочного покрытия. При этом обязанность по поддержанию оборудования в надлежащем состоянии возложена на управляющие компании ООО «Нордстарт» и ООО «ЯмалКомСервис».

В связи с этим в адрес руководителей организаций были внесены представления, которые обязывали устранить нарушения закона.

На данный момент управляющие компании не только разработали графики покраски, но и приступили к работе.