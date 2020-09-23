На Ямале работает «горячая линия» по питанию школьников

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В Управлении регионального Роспотребнадзора действует «горячая линия» по питанию школьников. Свою работу она начала с 14 сентября, а завершит 5 октября.

Все позвонившие могут получить консультации о том, как часто должны питаться дети, что необходимо ребёнку в ежедневном рационе, как должно быть организовано горячее питание в школах и что делать, если еда не отвечает установленным нормам. Также специалисты расскажут, как организовать в школе питание ребёнка, которому необходима особая диета, что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных правилах.

Консультации и предложения можно получить по следующим номерам «горячих линий»: 8(34922) 4-47-24 или (800) 100 03 12. Звонить можно в будни с 10:00 до 17:00.

Круглосуточные звонки принимаются по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора : 8 (800) 555 49 43.