Прокуратура Ямальского района защитила инвалидов по зрению

Прокуратура Ямальского района проверила исполнение законодательства о социальной защите прав инвалидов.

Было установлено, что входы в здания МБУК «Ямальская централизованная библиотечная система», МБУДО «Ямальский центр внешкольной работы» и МБОУ «Ямальская школа-интернат им. В. Давыдова» не оборудованы тактильными табличками для людей с нарушением зрения.

В связи с этим руководителям учреждений были внесены представления, которые обязывали их исправить ситуацию. В итоге все недочёты были устранены, а два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении виновных возбуждены три административных дела по ст. 9.13 КоАП РФ «уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг». Каждому назначен штраф в две тысячи рублей.