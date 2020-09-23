Жители посёлка Пурпе получили квалифицированную стоматологическую помощь

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

Врач-стоматолог Курбан Магомедов из Тарко-Салинской центральной районной больницы провёл выездные приёмы в Пурпейской поликлинике.

Терапевтическая и хирургическая помощь была оказана пациентам из Пурпе и КС-02. Врач принимал по пятницам на протяжении трёх недель. За это время квалифицированное лечение, удаление и консультации получили 40 человек, в том числе 25 детей. Каждому выдавались информационные памятки по уходу за полостью рта.

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

В настоящее время стоматологическую помощь селянам оказывает специалист Пурпейской поликлиники.

Стоит добавить, что руководство больницы продолжает активную работу по привлечению зубного врача для работы в амбулатории Пурпе-1. На сегодняшний день ставка остаётся вакантной.