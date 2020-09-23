Прокуратура Ямала добилась ликвидации лесной свалки в несколько гектаров Фото: pixabay.com

Ямальская природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования со стороны регионального департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса.

Было установлено, что в границах лесного фонда Муравленковского участкового лесничества Ноябрьского лесничества находится свалка бытовых, строительных и промышленных отходов площадью 4,1654 га, что является нарушением законодательства.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, которое обязывало департамент убрать весь накопившийся мусор.

Суд полностью удовлетворил все требования, назначив крайний срок до 31 мая 2021 следующего года. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.