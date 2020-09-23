Жители Салехарда голосуют за название сквера по улице Чубынина

Фото: Алексей Титовский, личная страница в "Instagram"

Глава Салехарда Алексей Титовский дал старт голосованию, по результатам которого сквер на улице Чубынина получит название. За неделю поступило уже более 50 интересных идей.

-Внимательно изучив ваши предложения, мы отобрали восемь названий. Из них, путём голосования на портале «Живём на Севере» и в группе администрации Салехарда в социальной сети «ВКонтакте», будет выбрано по-настоящему народное название, - написал глава города в своём «Instagram».

Голосование началось сегодня, 23 сентября, и продлится неделю.

Напомним, что сквер благоустроили в рамках программы «Комфортная городская среда». Здесь уложили новую плитку, установили скамейки и беседки, выполнили оригинальное освещение, а также высадили деревья.

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