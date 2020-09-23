В Ханымее планируют организовать детский духовой оркестр Фото: pixabay.com

Детская школа искусств посёлка Ханымей вновь приглашает ребят на отделение духовых и ударных инструментов. Учить юных северян будет Андрей Зайцев - педагог высшей квалификационной категории и выпускник Магнитогорской консерватории.

Первые ученики уже приступили к обучение, но преподаватель отмечает, что готов прослушать всех желающих. Перед собой он ставит несколько основных задач - качественное обучение, победы на творческих конкурсах и создание оркестра.

-Обучение детей на отделении духовых и ударных инструментах в было приостановлено с 2017 года. Нам удалось пригласить в наш посёлок перспективного педагога и сейчас мы вновь открываем это направление. Самое главное для нас, чтобы детям были предоставлены возможности для всестороннего развития в различных видах музыкальной деятельности, - рассказала руководитель учреждения Галина Демина.

Сегодня в школе искусств обучаются 140 детей по разным направлениям: театральное искусство, хореография, сольное пение, фортепиано, гитара, изобразительное искусство и духовые инструменты. Ежегодно педагоги и ученики демонстрируют достойные результаты, завоёвывая призовые места на творческих конкурсах различного уровня.