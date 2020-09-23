На Ямале внесены послабления в режим повышенной готовности Фото: pixabay.com

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление, которое вносит послабления в режим повышенной готовности, действующий на территории региона. Соответствующий документ об этом опубликован на сайте окружного правительства от 23 сентября.

Теперь жителям Ямала при возвращении из краткосрочной поездки сроком до 10 дней за пределы региона не нужно сдавать анализ на COVID-19.

Кроме того, увеличился срок, в течение которого необходимо пройти лабораторное обследование и получить отрицательный результат - с трёх до пяти дней.

Иногородним гражданам, пребывающим на территории региона более пяти дней, необходимо повторно пройти лабораторное обследование и получить отрицательный результат.

Ознакомиться с текстом постановления можно здесь.

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