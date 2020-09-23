Сотрудники Росгвардии Муравленко задержали нетрезвого автомобилиста и грабителя

Фото: Росгвардия по ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Росгвардейцы Муравленко пресекли сразу два нарушения закона: задержали нетрезвого водителя и мужчину, подозреваемого в грабеже.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники получили сообщение, что по улицам движется машина, водитель которой грубо нарушает правила дорожного движения.

Через 15 минут правоохранители заметили разыскиваемый автомобиль и остановили его. За рулём оказался 32-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. В ходе разбирательства также выяснилось, что он не имеет водительского удостоверения.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан прибывшим инспекторам ГИБДД.

В то же утро, получасом позже, на пульт вневедомственной охраны поступило ещё одно сообщение. В продуктовый магазин вбежал молодой человек, и, похитив деньги из кассы, скрылся в неизвестном направлении.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался мужчина 1988 года рождения, который находился под действием алкоголя.

Передав задержанного сотрудникам полиции, экипаж вернулся на маршрут патрулирования.