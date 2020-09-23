В селе Сывдарма открыли новую многофункциональную площадку

Фото: Пуровский район, соцсеть "ВКонтакте"

У жителей небольшого села Сывдарма праздник - здесь торжественно открыли большую многофункциональную площадку, проект которой сельчане выбирали сами.

Новое место прекрасно тем, что подходит для отдыха и развлечений жителей всех возрастов - от малышей до пенсионеров. Территория площадью 3 800 кв.м. поделена на функциональные зоны: спортивную, игровую, отдыха и для проведения массовых мероприятий.

В спортивной размещён хоккейный корт, превращающийся в тёплое время года в футбольное поле, там же натянута сетка для волейбола, установлены баскетбольные щиты, стол для настольного тенниса, а вокруг - обустроена беговая дорожка. Немного поодаль разместились спортивные тренажёры для занятий на свежем воздухе.

Фото: Пуровский район, соцсеть "ВКонтакте"

Юных жителей села порадует игровая зона - там и качели, и карусели, и песочница, и горки для детей всех возрастов. А родители в это время могут с комфортом расположиться в зоне отдыха на удобных скамьях под тентами.

Помимо прочего, на участке предусмотрено размещение велосипедной парковки и полюбившегося многим жителям арт-объекта «Я люблю Сывдарму».

Также на площадке выделена зона для проведения массовых мероприятий.

Стоит добавить, что строительство объекта реализовано в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».