В Надыме преступник украл 25 килограммов колбасы

Фото: УМВД на транспорте по УрФО

В транспортную полицию Надыма поступило заявление от местного предпринимателя. Мужчина сообщал, что с его склада, расположенного в районе речного порта, украли колбасу.

Также он рассказал, что обнаружил взлом в выходные. Вес похищенного составил около 25 килограммов, а сумма ущерба - свыше 20 тысяч рублей.

Сотрудники провели осмотр места происшествия и близлежащей территории. Злоумышленника задержали в заброшенном здании, находившемся неподалёку . Украденная колбаса и орудие взлома были изъяты.

Мужчина полностью признал вину и пояснил, что хотел распорядиться копчёностями по своему усмотрению, в том числе отправить своим знакомым в места лишения свободы.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».