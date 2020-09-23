Погода на Ямале на 23 сентября: холодно и дожди

Погода на Ямале на 23 сентября Фото: pixabay.com

В среду, 23 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно и дождь. Днём +7, ночью +4. Ветер 5-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, с обеда начнётся дождь. Днём +7, ночью +4. Ветер 7-15 м/с.

Новый Уренгой: облачно и дождь до самого вечера. Днём +7, ночью +3. Ветер 7-12 м/с.

Надым: облачно, дождь с обеда и до вечера. Днём +8, ночью +1. Ветер 6-14 м/с.

Губкинский: облачно, дождь с обеда и до вечера. Днём +8, ночью +4. Ветер 7-13 м/с.

Тарко-Сале: облачно и дождь. Днём +8, ночью +4. Ветер 5-13 м/с.

Муравленко: пасмурно, в первой половине дня начнётся дождь. Днём +7, ночью +3. Ветер 7-14 м/с.

Лабытнанги: облачно, после обеда начнётся дождь. Днём +6, ночью +4. Ветер 5-10 м/с.