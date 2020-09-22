Тюменские предприниматели могут получить грант на развитие туризма

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Ростуризма и в личном кабинете заполнить заявку на участие

Грант можно применить на покупку объектов турпоказа, модульных гостиниц, приобретение товаров для отдыха и спорта, разработку турмаршрутов и многое другое.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Ростуризма и в личном кабинете заполнить заявку на участие. Рассчитывать на поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020.

– Сфера туризма в регионе сегодня развивается стремительно. Грантовый конкурс – хорошая возможность для предпринимателей получить федеральную поддержку на развитие своего проекта. Он преследует общие цели – например, рост турпотока, увеличение продолжительности пребывания туристов, расширение сезонных предложений на туристическом рынке. И мы уверены, что многие идеи, которые есть у наших туроператоров, смогут найти поддержку на уровне страны, так как отвечают необходимым требованиям. Главное – подать заявку и выполнить все требования, – прокомментировала директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Эксперты будут оценивать актуальность, значимость, наличие обязательного софинансирования, опыт, квалификацию участника и наличие соглашения с органом местного самоуправления субъекта Российской Федерации о реализации проекта на этой территории. С полным перечнем требований и рекомендаций к конкурсу можно ознакомиться на сайте Ростуризма: https://www.russiatourism.ru/news/16912/