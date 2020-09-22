Команда из Шурышкарского района представит Ямал на межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель»

Фото: Ямал безопасный, соцсеть "ВКонтакте"

В Уральском федеральном округе стартовал межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель».

В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдёт дистанционно. Каждая команда выполнит все испытания у себя в регионе, сняв их на камеру, а после - отправит видеофайлы в Курганскую область для судейской коллегии.

В соревнованиях примут участие команды профильных кадетских корпусов, школ, классов, кружков, секций и объединений «Юный спасатель», занявшие первые места в региональных этапах.

Ямал представляет команда из Шурышкарского района. Юноши и девушки 15-17 лет уже прибыли в Салехард для прохождения всех дисциплин полевого лагеря.

Фото: Ямал безопасный, соцсеть "ВКонтакте"

По словам первого заместителя департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Максима Тютюнника, программа буде состоять из следующих этапов: поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера, комбинированная пожарная эстафета, кросс один километр, поисково-спасательные работы в природной среде и спасательные работы на акватории.

Все этапы соревнования соответствуют возрастным особенностям детей, а также их уровню подготовки в рамках школьной программы по ОБЖ и физкультуре.

Стоит добавить, что слёт проводится с целью формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.