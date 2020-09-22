В Пуровском районе определили лучших туристов и фрироуперов

Фото: Пуровский район, соцсеть "ВКонтакте"

В Тарко-Сале провели открытый районный чемпионат по фрироупу, а также ежегодные туристские слёты для детей и молодёжи «Вольный ветер» и «Серебряный карабин». Невзирая на дождливую погоду, в Прибрежном парке и его окрестностях собрались полторы сотни любителей активного образа жизни.

Как сообщили в районном управлении молодёжной политики и туризма, открытый чемпионат по фрироупу организовали в командной и личной гонках, в нём поучаствовали 70 ямальцев из разных муниципалитетов.

В прошедшую пятницу, 18 сентября, на дистанцию вышли самые юные участники соревнований. Из шести команд победу одержала «Нон-Стоп». В личном зачёте победили Иван Пяк, Любовь Казымкина и Александр Марков.

На следующий день провели соревнования среди мужчин и женщин от 18 лет. Из 11 команд-участников победителем стала «Азимут». В личном зачёте отличились Миляуша Исаева и Матвей Пяк. Награждение участников проведут в их организациях и учреждениях после 20 сентября.

Фото: Пуровский район, соцсеть "ВКонтакте"

Параллельно пуровчане состязались и в мастерстве спортивного туризма. Слёт «Вольный ветер» по летним видам туризма традиционно провели среди школьников и дворовых команд района, а «Серебряный карабин» организовали среди молодёжных объединений и трудовых коллективов.

Узнать итоги выступлений можно на сайте Центра развития туризма и в сообществе во «ВКонтакте».