Юная тазовчанка одержала победу в конкурсе для детей из числа коренных народов Севера

Фото: Тазовский район - официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Юная Виктория Яптунай стала победителем окружного этапа конкурса «Таланты Арктики. Дети», представив одну из своих лучших работ. Девочка нарисовала северных оленей, идущих по заснеженному лесу.

Фото: Тазовский район - официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Виктория занимается живописью в Тазовской школе искусств под руководством Ярославы Берладиной.

За победу юная северянка получила приглашение на международный культурно-образовательный форум, который прошёл в этнографическом парке-музее «Этномир» в Калужской области.

Здесь для талантливых ребят из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока были подготовлены выставки, мастер-классы и экскурсия по достопримечательностям областной столицы.

Стоит добавить, что проект «Таланты Арктики. Дети» направлен на сохранение традиционной культуры и навыков северных народов, в том числе языковых.