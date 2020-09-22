«Лучшие пловцы Ямала съедутся в Салехард»: в городе пройдут чемпионат и первенство округа по плаванию

В Салехард пройдут чемпионат и первенство округа по плаванию Фото: pixabay.com

В Салехарде пройдут чемпионат и первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по плаванию. Соревнования состоятся в Центре культуры и спорта «Геолог» с 22 по 24 сентября.

Окружную столицу представят 37 воспитанников спортивной школы «Старт». Кроме того, за звание сильнейших поборются пловцы из Нового Уренгоя, Губкинского, Муравленко, Ноябрьска, Надымского, Пуровского и Ямальского районов.

В течение трёх дней спортсмены продемонстрируют себя в трёх стилях: вольном, брасс и баттерфляй, также в программе - эстафетное плавание.

Состязания за чемпионство будут проводиться без ограничений по возрасту, однако уровень подготовки должен быть не ниже III спортивного разряда.

В первенстве будут сражаться спортсмены 4-х возрастных категорий: юноши 15-16 лет и девушки 13-14 лет; юниоры 17-18 лет и юниорки 15-17 лет.