Экодесант Салехарда собрал 20 мешков мусора на территории природного парка «Полярно-Уральский»

Фото: www.salekhard.org

Учащиеся салехардской школы №2 присоединились к всероссийской акции «Экодежурный по стране». Ребята 5-9 классов убрали мусор на берегу реки Полябта, очистили шесть детских игровых площадок и скейт-парк. В общей сложности школьники собрали около тонны мусора: стекло, бумагу, пластик, алюминиевые банки и пакеты.

Самые юные активисты - третьеклассники, а также их родители, вместе облагораживали Парк Победы, высаживая молодые ели, кедры и ивы.

Фото: www.salekhard.org

В прошедшую пятницу, 19 сентября, учащиеся 10-х классов и два педагога, находясь в составе экологического десанта, организовали совместную со службой по охране биоресурсов Ямала акцию по очистке Собь-Райизского участка природного парка «Полярно-Уральский».

В итоге было собрано 20 мешков раздельного мусора. Также ребята посетили музей, посвящённый природному парку.