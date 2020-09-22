Волонтёры Ноябрьска начали развозить бесплатные лекарства для больных ОРВИ Фото: pixabay.com

Жители Нового Уренгоя, у которых диагностировали ОРВИ, продолжают получать бесплатные наборы медикаментов. Напомним, что решение о такой временной помощи было принято губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в конце июня. Лекарства выдают по назначению врача при первичном приёме или при вызове доктора на дом.

Сейчас, когда сезонная инфекция резко пошла вверх, на помощь медикам пришли добровольцы. Они получают наборы в специализированной аптеке, а затем развозят их пациентам или в поликлиники, где ведутся приёмы. Четыре из шести наборов предназначены детям.

Например, набор № 4 специально составлен для ребят до 7 лет и состоит из 8 позиций. Если у ребёнка температурит, то дополнительно ему назначается антибиотик.

-Наборы предназначены для больных с диагнозом ОРВИ. Если врач ставит другой диагноз, то набор не положен. Если, к примеру, у больного ангина, препараты из бесплатного набора не совсем подходят, - рассказала заместитель главного врача новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Сердешнова.

Помогать врачам в доставке лекарственных наборов волонтёры начали несколько дней назад, но их поддержка, говорят медработники, уже ощутима. Сами добровольцы готовы работать столько времени, сколько это будет необходимо.