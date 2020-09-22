Надымским школьникам напомнили о вреде курения

Фото: Ямал - территория здоровья, соцсеть "ВКонтакте"

Специалисты Ямальского центра медицинской профилактики продолжают профилактические беседы с молодёжью. Вчера, 21 сентября, врач-психиатр Татьяна Шипулина пришла в гости к старшеклассникам первой надымский школы, чтобы ещё раз напомнить ребятам о вреде табакокурения.

В первую очередь медик рассказала о тяжкой зависимости, которая возникает с первых дней курения, а при помощи специальных макетов показала пагубное влияние никотина на органы.

Больше всего ребят удивил образец поражённой челюсти. Не все знают, что при длительном курении эмаль зубов разрушается, а в ослабленные участки проникает инфекция, из-за чего появляется риск полной их потери.

Фото: Ямал - территория здоровья, соцсеть "ВКонтакте"

Старшеклассники слушали очень внимательно, а после задали интересующие их вопросы.

Напомним, что никотиновая зависимость у подростков - острая социальная проблема, с которой специалисты центра борются уже не первый год.