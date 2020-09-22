В Красноселькупском районе прошёл мотопробег «Рёв тундры»

Фото: администрация Красноселькупского района, соцсеть "ВКонтакте"

Воспитанники Красноселькупского центра дополнительного образования детей провели активные выходные на свежем воздухе.

Активисты детского творческого объединения «Норд-сталкер» приняли участие в XIII туристическом мотопробеге «Рёв тундры», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Под руководством опытного преподавателя воспитанники показали своё мастерство в управлении багги и мотоциклом. Ребята на «легковушках» соревновались в умении прохождения трассы, организованной возле учебного корпуса.

Фото: администрация Красноселькупского района, соцсеть "ВКонтакте"

Мотоциклисты, преодолевая препятствия, осуществили туристический мотопробег на спортивном и дорожном транспорте по грунтовым дорогам. На их пути встретились следующие препятствия: бетонка, грунт, песок и лесная дорога.

По итогам мероприятия победителям и призёрам вручили ценные подарки.