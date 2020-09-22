В Ханымее установили систему экстренного оповещения населения

Фото: администрация Пуровского раона, соцсеть "ВКонтакте"

В Ханымее заработала комплексная система экстренного оповещения населения, позволяющая информировать жителей об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

-С помощью этой системы мы будем своевременно получать информацию о критическом уровне поднятия воды в реках и пожароопасной ситуации. Также в случае необходимости мы сможем оповещать население об эвакуации или информировать его об обязательном соблюдении мер санитарной безопасности, - рассказал глава посёлка Азат Мектепкалиев.

Новейшая система работает в автоматическом режиме. Все сообщения поступают на пульт единой дежурно-диспетчерской службы в Тарко-Сале. Специалисты могут оперативно прочитать послание, воспользовавшись микрофоном, или запустить заранее записанное голосовое сообщение. При необходимости интеллектуальная система способна включать оповещения самостоятельно.

Громкоговорители, звук из которых распространяется в радиусе пятисот метров, установлены в трёх точках Ханымея: здании местной администрации, на крышах дома культуры и школы.