В Лабытнанги пройдёт конкурс среди музейных работников Ямала

Фото: музей Лабытнанги, соцсеть "ВКонтакте"

В Городском краеведческом музее города Лабытнанги состоится IV окружной профессиональный конкурс среди музейных работников Ямала.

Мероприятие соберёт молодых всех сотрудников, гостей учреждений и общественных организаций региона. Также приедут приглашённые специалисты из Перми, Тотьмы и Севастополя, готовых поделиться своим опытом работы на проектных мастерских и тренингах.

Торжественное открытие состоится 23 сентября в 10:00, в актовом зале Детской школы искусств.

Конкурсантов ждёт насыщенная образовательная программа, среди которой: проектно-тренинговая сессия, мастер-классы, круглый стол, лекции, семинары и многое другое.

Перед награждением, 25 сентября, на суд жюри будут представлены состязания участников, которые заставят получить всех присутствующих незабываемые впечатления.