Салехардцев приглашают на выставку художественного косторезного искусства «Душа Севера»

В Салехарде пройдёт Международная выставка художественного косторезного искусства «Душа Севера» Фото: pixabay.com

В Салехарде состоится Международная выставка художественного косторезного искусства «Душа Севера». Пройдёт она с 23 по 27 сентября в музейно-выставочном комплекс им. И.С. Шемановского.

Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию искусства художественной резьбы по кости, а также призвано установить творческие контакты с мастерами, проживающими в других регионах Российской Федерации и за рубежом.

География участников расширяется с каждым годом . В этот раз на выставку съедутся специалисты из Ямала, Красноярского округа, Камчатского края, Республики Калмыкия, Бурятии, Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Магадана.

Чтобы мероприятие прошло весело и интересно, организаторы решили провести конкурс художественной резьбы по кости, показать творческую лабораторию и открыть ярмарку художественных изделий.

С программой выставки можно ознакомиться здесь.