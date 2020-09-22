Школьница из Ноябрьска завоевала серебро в нацфинале «WorldSkills Russia-2020»

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Союз «WorldSkills Russia» объявил имена финалистов этого года в компетенции «Фотография».

Серебряную медаль в качестве юниора завоевала Светлана Протопопова - ученица школы № 5 города Ноябрьска.

-Я очень рада победе, хотя ещё до конца не верится, что вошла в тройку призёров. Честно признаться, результатом своей работы я была удовлетворена не на 100 процентов. Сильно волновалась во время соревнований. Теперь у меня появился очень мощный стимул к дальнейшей работе, есть к чему стремиться, - рассказала девушка.

Светлана и дальше планирует работать в данном направлении, собираясь вырасти в профессионала и бороться за победу уже в основном составе.

Стоит добавить, что в декабре 2019 года девушка заняла 1-е место в своей юниорской компетенции в региональном чемпионате «WorldSkills Russia», который проходил на площадке Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий.

Чтобы попасть в нацфинал, она продолжила заниматься под руководством опытного наставника Сергея Стратиенко - сертифицированного эксперта компетенции «Фотография».

Блестящий результат упорного труда - серебро на соревнованиях всероссийского уровня.

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