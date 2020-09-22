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В Новом Уренгое появится сквер вдоль улицы Подшибякина

Работы по благоустройству начнутся летом
Вера ЗенинаВера Зенина
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Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое приступают к благоустройству территории за домом 2/9 в микрорайоне Дружба. Схема будущего пространства уже разработана и согласована с местными жителями.

Напомним, что поручение главному архитектору Евгению Ворошилову было дано после того, как врио главы города Андрей Воронов осмотрел площадку по просьбе одного из новоуренгойцев.

Скоро здесь появится вместительная парковка, сквозной проезд для автомобилей, но самое главное - небольшой сквер вдоль улицы Подшибякина, о котором так просили горожане.

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Проектирование продлится до весны, а все работы по начнутся летом.

Строительство и ремонт