Таркосалинцам рассказали, как избежать сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Тарко-Сале отметили Всемирный день сердца, а это ещё один хороший повод для медицинских работников и волонтёров напомнить жителям о профилактике заболеваний, связанных с этим органом. Помогало врачам в их благородном деле большое сердце, приветствовавшее северян на городской улице.

Врачи Таркосалинской ЦРБ обратили внимание собравшихся на то, что болезни сердца и сосудов стоят в мире на первом месте среди всех заболеваний, поэтому очень важно не допускать беды.

О том, что необходимо следить за уровнем холестерина и сахара в крови, знать цифры своего артериального давления и соблюдать принципы здорового образа жизни, напомнили горожанам Рима Гизатуллина и Ольга Чеботарева. По их мнению, самая полезная тренировка - энергичная ходьба. Она омолаживает сосуды, ускоряет кровообращение и помогает сердечной мышце работать полноценно.

-Умеренное питание - это то, что полезно не только для сердца, но и для всего организма. В первую очередь необходимо употреблять продукты, богатые калием и магнием, омега-кислотами и антиоксидантами. Отдых и спокойствие! Спросите, как же снимать стресс? Лучше всего и не надевать его. Очень помогает здоровое чувство юмора, - считают врачи.

Показатели своего организма участники акции смогли проверить в автобусе здоровья Ямальского центра медицинской профилактики. Состоянию сердца здесь отводится значительная часть обследования, в том числе при помощи компьютеризированной системы «Кардиовизор».