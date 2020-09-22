Погода на Ямале на 22 сентября: похолодание и дожди

Погода на Ямале на 22 сентября Фото: pixabay.com

Во вторник, 22 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днём +6, ночью +2. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, с обеда начнётся дождь. Днём +8, ночью +4. Ветер 6-12 м/с.

Новый Уренгой: облачно. Во второй половине дня начнётся дождь. Днём +10, ночью +6. Ветер 8-15 м/с.

Надым: пасмурно, с утра и до обеда пройдёт дождь. Днём +8, ночью +3. Ветер 4-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром и вечером пройдёт дождь. Днём +12, ночью +5. Ветер 6-13 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером пройдёт небольшой дождь. Днём +12, ночью +6. Ветер 7-13 м/с.

Муравленко: пасмурно, после обеда начнётся дождь. Днём +8, ночью +4. Ветер 5-11 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днём +6, ночью +1. Ветер 6-9 м/с.