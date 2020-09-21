Школьников Салехарда познакомили с искусственным интеллектом

Фото: www.salekhard.org

Для учащихся 10-го класса школы №1 города Салехарда провели образовательный проект «Урок цифры», на котором они познакомили с основами программирования и цифровыми технологиями.

Также на образовательное мероприятие был приглашён директор департамента информационных технологий и связей ЯНАО Кирилл Албычев. Он рассказал ребятам о профессиях будущего, машинном обучении, современных технологиях и о том, куда приведёт искусственный интеллект, далее ИИ.

В свою очередь школьники увлечённо слушали гостя и задавали ему много вопросов. Они интересовались тем, где используются данные технологии, чем отличается «слабый» и «сильный» ИИ, какие профессии связаны с его применением и как стать специалистом по машинному обучению.