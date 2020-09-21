Пуровских аграриев проконсультируют окружные специалисты Фото: pixabay.com

В Тарко-Сале сотрудники окружной дирекции по развитию сельских территорий проведут личный приём граждан по вопросам создания и развития крестьянских хозяйств, а также мер государственной поддержки.

Желающих проконсультироваться с окружными специалистами просят предварительно записаться у координатора мероприятия по телефону: (34922) 3-06-29.

Приём граждан начнётся в 10 часов в здании районной администрации. С целью соблюдения эпидемиологических требований всех обеспечат средствами индивидуальной защиты: перчатками, медицинскими маски и дезинфицирующими средствами.