Жители Салехарда готовятся пробежать «Кросс нации» Фото: pixabay.com

Жители Салехарда готовятся к Всероссийскому дню бега «Кросс нации», который пройдёт 26 сентября. Начало соревнований - в 11:00 на спортивной площадке по улице Обская.

Регистрация участников начнётся в 10:30, попробовать свои силы могут горожане всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки.

Дистанция для женщин составляет 2 тысячи метров, а для мужчин - 3 тысячи метров. Юноши и девушки от 11 до 17 лет пробегут 2 тысячи метров, а дети до 10 лет и младше - тысячу метров.

Стоит добавить, что Кросс нации» - это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории России. С каждым разом оно становится всё более значимым событием в спортивной жизни всей страны. В этом году пробег посвящается 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.