Студенты из Ноябрьска завоевали бронзу в нацфинале «WorldSkills Russia-2020»

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Союз «WorldSkills Russia» объявил имена финалистов этого года в компетенции «Мехатроника».

Бронзовую медаль завоевали Никита Соломонов и Алексей Стрельников из Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий. Таким образом, ребята добавили в копилку сборной Ямала уже третью победу. Помогал им заместитель директора по информационным технологиям Владислав Брущенко.

Соперниками студентов были сильнейшие участники из разных регионов России. Обойти ноябрьских ребят удалось лишь двум командам мехатроников, представлявших Челябинскую и Московскую области.

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