В Лабытнанги закрыли доступ к разрушенной станции, где любили гулять подростки Фото: pixabay.com

В прокуратуру Лабытнанги обратилась местная жительница. Она рассказала о заброшенном объекте - станция «Орбита», техническое состояние которой представляет угрозу для жизни и здоровья людей, в том числе несовершеннолетних.

В связи с этим сотрудники тут же провели проверку. Было установлено, что ООО «Энтех-Сервис», которому принадлежит территория, не приняло соответствующие меры к ограничению доступа людей в заброшенное здание.

Ограда на границе земельного участка имеет многочисленные повреждения, в помещении станции выбиты окна, на площадке второго этажа отсутствует защитное ограждение. Кроме того, внутри имелись многочисленные следы, указывающие на систематическое пребывание подростков.

В адрес предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона. На данный момент требования прокурора удовлетворено, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, для устранения нарушений закона на объекте ведутся ремонтные работы. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле государственного обвинителя.