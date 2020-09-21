Герой России Сергей Уженцев рассказал школьникам Тазовского района о жизни военнослужащего

Фото: Волонтёры Победы ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Вот уже на протяжении нескольких лет по всей стране реализуется проект «Диалоги с героями», направленный на возрождение замечательной традиции наставничества.

За это время участниками мероприятия успели стать Ноябрьск, Муравленко, Лабытнанги, Тарко-Сале и другие российские города.

Не обошли стороной и Тазовский район. Ученики местной школы-интерната, а также Газ-Салинской и Тазовской средних школ стали участниками историко-образовательного квеста «Россия - страна Героев!».

Ребята ответили на различные вопросы, а после - познакомились с историей жизни и подвига Сергея Викторовича Уженцева, который не понаслышке рассказал о жизни военнослужащего.

Фото: Волонтёры Победы ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Сергей Викторович Уженцев - военнослужащий 12-й отдельной бригады специального назначения, подполковник, участник второй чеченской войны, старший помощник начальника оперативно-разведывательного отдела бригады специального назначения ГРУ ГШ. Также имеет звание Героя РФ и медаль «За отвагу».

Стоит добавить, что в рамках реализации проекта организованы диалоговые площадки с представителями общественных организаций, силовых ведомственных структур и молодёжью района.