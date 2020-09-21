После летнего ремонта в Тарко-Сале открылся бассейн «Пуровский»

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Жители Тарко-Сале вновь смогут искупаться в бассейне «Пуровский», который открылся после летнего ремонта.

Как сообщили в районном управлении по физкультуре и спорту, за время каникул были заменены фильтры механической очистки воды. Чаши бассейнов почистили и обработали специальными препаратами, которые обеспечивают качественную дезинфекции и предотвращают рост бактерий. После на стены нанесли раствор, который не даст воде «зацвести».

Желающих поплавать ждут ежедневно. С понедельника по субботу можно посетить любой из трёх 45-минутных сеансов: с 19, 20 или 21 часов. В воскресенье бассейн работает с 10 до 20, посещение возможно каждый час.

Стоимость одного визита для взрослого составляет 170 рублей, для детей - 140. Для льготных категорий граждан цены снижены.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам (34997) 2-42-20, 2-60-90.