Воспитанники салехардской школы искусств им. Е.В. Образцовой буду заниматся на новых музыкальных инструментах

Фото: www.salekhard.org

В салехардскую детскую школу искусств им. Е.В. Образцовой поступят 62 новых музыкальных инструмента. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура».

На данный момент арсенал образовательного учреждения уже пополнился 20 единицами, среди которых: ксилофон, трубы, флейты, кларнеты, балалайки и совершенно уникальные ударные инструменты - маримба и литавры. Кроме того, планируется обновить звуковое оборудование в концертном зале.

-Мы получаем качественные и профессиональные музыкальные инструменты, которые соответствуют современным требованиям. Считаю, что это поспособствует новым направлениям работы, росту музыкального образования, в том числе возрождению народного оркестра, - рассказал директор детской школы искусств Антон Редкашов.

Фото: www.salekhard.org

По словам преподавателя с многолетним стажем Миршата Айтнякова, во время своей учёбы он даже не мечтал о таком кларнете, а сейчас у детей есть возможность играть на качественном инструменте.