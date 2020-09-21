В Надыме завершилась акция «Красная гвоздика». Жителям удалось собрать почти 17 тысяч рублей

Фото: Дом молодёжи | Надым, соцсеть "ВКонтакте"

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории России стартовала акция «Красная гвоздика», призванная собрать деньги на помощь ветеранам, пострадавших во время боевых действий.

Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд «Память поколений» и Волонтёры победы.

Надым и посёлок Пангоды также решили не оставаться в стороне. Местные добровольцы, распространяя значки с одноимённым названием, собрали более 21 тысячи рублей. Общая сумма пожертвований в Надымском районе составила 16 815 рублей, а пангодинские волонтёры собрали более 5 тысяч рублей.

Фото: Дом молодёжи | Надым, соцсеть "ВКонтакте"

Стоит добавить, что в связи с пандемией коронавируса сроки акции были увеличены с мая по сентябрь .

Все средства будут потрачены на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны и иных боевых действий.